＜中国新聞ちゅーピーレディース初日◇25日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了。3年ぶりのステップ2勝目を狙う大林奈央が7アンダー「65」で単独首位発進を決めた。【写真】吉澤柚月のドレス姿はもはやアイドルです宮澤美咲が6アンダー「66」で単独2位。5アンダー・3位タイには賞金ランキング1位の浜崎未来、ルーキー・六車日那乃ら12人が続いた。2