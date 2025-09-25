＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン事前情報◇25日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞今大会終了後には非シード選手を対象に第2回リランキングが実施され、シーズン終盤6試合の優先出場順位が入れ替わる。フル参戦の目安はおおよそ30〜35位以内とされ、シードを持たない選手にとって重要な一戦だ。そのひとり、ルーキーの青木香奈子はリランキング50位（55.86pt）と、正念場を迎えている。【写真】雰囲気