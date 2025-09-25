リオ五輪で金メダルを獲得、世界選手権でも3勝を挙げている元レスリング選手の登坂絵莉が自身のインスタグラムを更新。柔道家とレスラーが集まって「女子格闘家ゴルフ！！」を楽しんだことを投稿した。【写真】「全員PGAの男子並みに飛ばしそう」 女子格闘家ゴルフ集合写真【本人のInstagramより】この日のゴルフに参加したのは、アテネ、北京、ロンドンと五輪を3連覇、世界大会16連覇という偉業を達成している元レスリング選手の