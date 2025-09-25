TBS系情報バラエティー番組『王様のブランチ』でのレギュラーリポーターをはじめ、映画やドラマ出演など、さまざまなジャンルで活躍する冴木柚葉が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』43号（集英社）の特別付録小冊子に登場している。【写真】ここだけの姿…艶っぽい表情も見せる冴木柚葉前回の初登場が大反響となり、さっそく再登場をはたした冴木。爽やかでキュートな水着姿や、ちょっと大人な表情を見せるシーン、困ったよ