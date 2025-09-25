公正取引委員会＝東京・霞が関「感謝セール協賛」などの名目で納入業者から金銭を徴収したのは独禁法違反（優越的地位の乱用）に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は25日、電線や照明器具を扱う電気設備資材卸大手「新明電材」（さいたま市）に対し、今後同様の行為をしないよう警告した。公取委によると、同社は2022年4月〜25年7月、「感謝セール協賛」や「協力会費」の名目で、取引額の1％を支払うよう納入業者に要請