アメリカのトランプ大統領が、ホワイトハウスに設置した歴代大統領の写真を展示するエリアで、バイデン前大統領の顔写真の代わりに自動でサインをする機械の写真を展示していることが分かりました。ホワイトハウスが公開したのは、新たに設置したという「大統領のウォークオブフェイム」、歴代大統領の肖像を展示したエリアです。ブッシュ元大統領、オバマ元大統領ら歴代大統領の肖像が就任順に展示されていますが、第一次トランプ