２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、最終回直前回で懐かしい人たちが続々登場。中でも、薪鉄子氏の秘書だった世良（木原勝利）の描かれかたにネットもクスリと笑った。この日の「あんぱん」は、ついにアンパンマンのテレビアニメが放送され、子供達から絶大な支持を集める。いせたくや（大森元貴）や手嶌治虫（眞栄田郷敦）を始め、師範学校時代の黒井先生（瀧内公美）と、うさこ（志田彩良）、亡くなっ