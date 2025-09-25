記念写真に納まる「ミシュランガイド東京2026」の掲載店の料理人ら＝25日午後、東京都内のホテル日本ミシュランタイヤは25日、東京のレストラン格付け本「ミシュランガイド東京2026」の掲載店を発表した。最高評価を指す三つ星の店数は昨年と同じ12店で、新たに日本料理の「明寂」（港区）が加わった。「明寂」は2022年に開業し、23年版で二つ星を獲得した。シェフの中村英利さんは式典で「日々支えてくださるお客さま、共に力