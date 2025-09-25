柔道の技術講習で、ウクライナ選手（手前右）を見守る井上康生さん（奥）＝25日、講道館柔道の前日本男子監督で、五輪金メダリストの井上康生さんが25日、東京都文京区の講道館でウクライナのジュニア選手らに技術講習した。ロシアの侵攻に遭いながら競技に打ち込む選手に「明るい未来は必ず訪れるというのを信じて柔道に取り組んでほしい」とエールを送った。国の海外アスリート支援事業の一環で、指導者を含む20人が参加。井