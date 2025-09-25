裁判手続きが全面的にデジタル化されるのを前に、最高裁が裁判所のウェブサイトを刷新した。最高裁は「必要な情報に簡単にアクセスできるよう、利用者目線を意識した。気軽に活用してほしい」としている。新サイトでは、市民からの問い合わせが多い夫婦・親子関係や相続など８項目について、裁判手続きの流れを見やすく配置。質問を打ち込むと目的のページのリンクが表示される「チャットボットシステム」も導入した。民事裁