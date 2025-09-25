9月25日夕方、新潟市西蒲区貝柄で軽トラックが燃える火事がありました。午後5時現在、この火事によるけが人は確認されていませんが、消火活動が続いています。火事があったのは、新潟市西蒲区貝殻地内の田んぼです。9月25日午後4時ごろ、「田んぼで車が燃えている」と複数の目撃者から119番通報がありました。この火事で、農作業に使っていたと見られる軽トラック1台が燃え、午後5時現在、消火活動が行われています。炎上中の軽ト