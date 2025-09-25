トランプ米大統領は、ホワイトハウス西棟の外にある通路に「大統領のウォーク・オブ・フェーム（名声の歩道）」を設置した/Margo Martin/X via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ米大統領は、ホワイトハウス西棟の外にある通路に「大統領のウォーク・オブ・フェーム（名声の歩道）」を設置した。政権の広報担当補佐官の２３日のＳＮＳ投稿で明らかになった。Ｘ（旧ツイッター）への投稿には、金色の額縁に入った歴代大統領の白黒の