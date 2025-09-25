東京市場まとめ 1.概況 日経平均は30円安の45,600円で寄付き、小反落で取引を開始しました。序盤は早々に反転するなど一進一退の推移となりましたが、徐々に下げ幅を拡大すると、9時29分に127円安の45,503円を付け本日の安値を更新しました。その後は前場中盤にかけて売りが優勢となる場面もありましたが、前引けにかけて持ち直し、11時1分に194円高の45,824円を付け本日の高値を更新しました。午前の取引は89円高の45,719円で終