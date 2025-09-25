巨人の山崎伊織投手（２６）が２５日にジャイアンツ球場で行われた全体練習に参加。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて調整を行った。ＣＳ本拠地開催をかけ、リーグ２位のＤｅＮＡを２・５ゲーム差で追う現在３位の巨人。２６日からの２試合はレギュラーシーズン最後の「決戦」となる見込みで、山崎はその初戦を託された。今季はＤｅＮＡ相手に６試合で先発し４勝１敗の防御率１・７９と好相性。それでも「相性とかはもうあ