¥²¥¹¥È¡§ÅÄÃæ¹¨¡ÊÌ¡²è²È¡Ë Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï 9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠÂè12²ó¥ä¥ó¥°¥Àー¥ÓーÍ¥¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù¤ò¡¢Æ±¶É¤ò¥­ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー¡×¤Ï30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼ê¥ìー¥µー¤¬½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¶¥Áö¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÃíÌÜ¥ìー¥µー¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÈÅÐ