【モデルプレス＝2025/09/25】元HKT48でタレントの朝長美桜が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。秋の味覚を使った手料理を披露した。【写真】朝長美桜「美味しそう」と話題の手料理◆朝長美桜、秋の味覚使った食卓披露朝長は「久しぶりの自炊」とつづり、食卓を公開。白ナスの田楽、栗ごはん、秋刀魚と秋の味覚を使用した手料理を披露した。この投稿に、ファンからは「食欲の秋ですね」「自炊えらい」「家庭的で素敵」「美