県内ではインフルエンザの感染者数が4週連続で増加しています。 県によりますと、インフルエンザの感染者数は、今月21日までの1週間に175人でした。前の週から4人増え、4週連続で増加しています。 1医療機関あたりの感染者は3.07人で、保健所別では川薩が17.33人、伊集院が7人、鹿屋4.75人です。また新型コロナの感染者数は、前の週より242人少ない501人で、依然、高い水準で推移しています。 県は、手洗いやマスクの着用など、