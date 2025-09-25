自民党総裁選は2025年9月22日告示で、5候補が出そろった。届け順は、小林鷹之・元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗・元総務相、小泉進次郎農水相。投開票日は10月4日とし、12日間のいわゆる「フルスペック型」で実施。自民党国会議員の295票に党員・党友の295票を合わせた590票を争う形で行われる。12日間と短いのは、小泉氏が失言しないような配慮とも言われている。2週間の論戦に耐えられないトップ