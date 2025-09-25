スポーツ観戦をきっかけに、身近なエコ活動を広げようという取り組みが、神戸のスタジアムで行われている。楽天グループ株式会社、神戸市、サッカー・J1のヴィッセル神戸、女子サッカー・WEリーグのINAC神戸レオネッサが共同で展開しているのは、環境に配慮した行動を促す活動「デコ活アクション in KOBE ―試合の日も、日常のエコも。神戸が一つになるアクションを―」。9月21日のINACホームゲームから実施されている。（写真