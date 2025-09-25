大麻の密売グループか。高校生を含む3人を逮捕です。 【写真を見る】スーパーマーケットの駐車場で大麻を販売目的で所持していた疑い 男子高校生含む3人を逮捕 約76グラム 末端価格で44万円相当 三重・松阪市 逮捕されたのは、三重県伊勢市の土木作業員 河村真麻容疑者29歳と、17歳の男子高校生らあわせて3人です。 警察によりますと3人はことし7月、三重県松阪市にあるスーパーマー