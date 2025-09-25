福岡県警の刑事部門の責任者、真崎俊行刑事部長が女性職員へのセクハラで本部長注意の処分を受け、25日付で辞職しました。飲酒の席で、性的な発言をしたということです。福岡県警の刑事部門を統括していた真崎俊行刑事部長は、ことし7月中旬、女性職員2人を誘い、勤務後に福岡市博多区の居酒屋を訪れて酒を飲みました。その際、2人の前で性的な発言をしたということです。8月下旬、監察官室に対し、女性職員2人がセクハラを受けた