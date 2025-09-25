■これまでのあらすじ幼いころから友だちをつくるのが苦手だった主人公。ヒステリックな母からそのことを「仲間はずれ」「恥ずかしい！」と言われて育った。大学生になり、人生ではじめて友だちができて安心したのも束の間。母の過干渉はおさまらず、早く結婚・出産しないとまた仲間はずれになると脅されるのだった…■私は産むことを選んだ■ネットの声に翻弄■気づいたらまわりの人を…■母としての自信をなくす多数派にこだわる