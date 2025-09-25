ANC完全ワイヤレスイヤホン カナル型（GRFD-TWS HT16） ゲオホールディングスは、ゲオ限定の完全ワイヤレスイヤフォン「ANC完全ワイヤレスイヤホン カナル型(GRFD-TWS HT16)」を9月26日から全国のゲオショップで順次発売する。価格は4,378円。 アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能やマルチポイント接続などを搭載したハイスペックモデル。手軽に高品質サウンドを楽しめるよう、価格を抑えたのが特徴。 ANC