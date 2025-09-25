◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）「人や巡り合わせがあって、何かが違えばここにはいなかった」。こう言って自身のこれまでの競馬人生を振り返るのは、スプリンターズＳにカピリナ（牝４歳、父ダンカーク）を送り出す田島俊明調教師＝美浦＝だ。競馬に縁がないサラリーマン家庭で育ち、友人が通い始めた東京競馬場の乗馬苑が馬との出合いだった。そこで働く元ＪＲＡ厩務員の薦