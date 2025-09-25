着任直後に遭遇した熱量今年9月10日と18日、フランス各地で起きた大規模デモ。筆者が赴任してからおよそ1カ月、早々に目の当たりにしたのは「フランスの熱量」だった。通常フランスで毎年のように起こる大規模デモだが、今回は二つの顔をのぞかせた。10日のデモはSNSを通じて広がった「全てを止めよう（Bloquons tout）」と呼ばれる反政府抗議運動。そして18日のデモは、労働組合が主導したある種統制がとりやすい大規模デモだった