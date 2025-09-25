他人を住まわせる目的でマンションの賃貸契約をした男ら3人が逮捕されました。自営業の森山進容疑者（38）は、入居する予定がないのに、神奈川・横浜市のマンションの一室を借りる契約をした疑いで逮捕されました。入居していた黒川ひかり容疑者（31）と中津薫容疑者（27）も逮捕されています。警察によりますと2024年10月、マンションの住人から「怪しい人がいる」と警察に相談があり調べたところ、契約者とは違う人物が複数人住