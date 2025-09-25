フリーアナウンサーの大島由香里（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。ブリーチし、ショートボブにイメチェンした姿を披露した。「ばっさりさっぱり3年ぶり。全頭ブリーチは初めて。色も長さも全部おまかせで」とつづった大島アナ。イメチェンする写真を複数枚投稿した。「途中金髪になった時びっくりしたけど、グレージュっぽいオリーブっぽい色になった」と報告した。ハッシュタグでは「#ショートボブ」「#グレージ