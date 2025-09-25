今季限りで引退を表明した中日・中田翔内野手が２５日、インスタグラムを更新。「みんな元気やで〜〜！！」と、自宅で飼っているイグアナ３匹の写真を投稿した。中日では背番号６を背負ったイグアナのぬいぐるみが発売されるなど、中田の爬虫類好きはファンの間では有名。以前にも「愉快な仲間達」として、イグアナやトカゲを紹介している。ケースに入ったイグアナの姿に、フォロワーからは「飼い主に似て貫禄ある」、「元気