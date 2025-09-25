東京メトロとはとバスは25日、車両撮影会ツアー「Dream Line-up 新木場」を10月25日(土)と26日(日)に開催すると発表しました。鉄道をこよなく愛する東京メトロの現役乗務員が発案したもので、引退した往年の名車が新木場車両基地に集結します。2日間だけの「夢の共演」！営団時代の姿も再現本撮影会の最大の目玉は、展示される車両のラインナップです。すでに引退した千代田線の6000系と有楽町線・副都心線の7000系に加え、新型車