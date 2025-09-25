ステップがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を２８万株（自己株式を除く発行済み株数の１．７８％）、または６億７２００万円としており、取得期間は１０月１日から来年９月３０日まで。資本効率の向上を通じた株主への利益還元を図るとともに、譲渡制限付株式報酬制度で交付される株式に充当するためとしている。 出所：MINKABU PRESS