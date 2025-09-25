群馬銀行は２５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想と配当予想の修正を発表。経常利益を７００億円から７８０億円（前期比２５．７％増）、最終利益を４９０億円から５５０億円（同２５．３％増）に引き上げた。あわせて配当予想を中間・期末各２５円の年５０円の予想から、中間・期末各３０円の年６０円（前期は４５円）へ増額修正した。貸出金利息や有価証券利息配当金の増加などを背景に、コア業務純益が堅調に推移す