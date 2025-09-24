Netflixオリジナルシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン5のVOL1（第1〜4話）が11月27日（木）より、VOL2（第5〜7話）が12月26日（金）、そしてフィナーレ（第8話）が2026年1月1日（木）よりNetflixにて世界独占配信する。本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した〈裏側の世界〉という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチ