Jリーグは９月25日に理事会を開催。2026年２月から同年６月まで開催する特別大会の名称が決定したことを発表した。大会の名称は「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」（英字：MEIJI YASUDA J.LEAGUE 100 YEAR VISION LEAGUE）。Jリーグの公式サイトが、命名の理由を説明する。「本大会は2026/27シーズンのシーズン移行を前に、４か月間で開催する大会です。1993年に開幕し33年を経たJリーグが、シーズン移行という大きな節目を迎