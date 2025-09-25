【その他の画像・動画等を元記事で観る】 超特急が、9月24日に22枚目のシングル「NINE LIVES」をリリースし、限定1,000人のシークレットライブをTAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Parkで開催した。 ■超特急「NINE LIVES」MV撮影地で限定ライブ 会場には、抽選で選ばれた1,000人の8号車（超特急ファンの呼称）が集結。会場となったTAKANAWA GATEWAY CITYは、公開から2日足らずで35万回再生を突破した「NINE LIVES」の