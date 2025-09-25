25日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8057枚だった。うちプットの出来高が5289枚と、コールの2768枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の636枚（30円安160円）。コールの出来高トップは4万7000円の735枚（25円安185円）だった。 コールプット 出来