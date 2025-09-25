プロボクシングのWBC世界バンタム級王座をかけた同級1位の那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）の試合が正式発表された。WBA世界スーパーバンタム級1位の中谷潤人（M・T）が返上したベルトをかけて行われる世界戦は11月24日にトヨタアリーナ東京で開催される。この決定を米メディア『ボクシング・シーン』は「間違いなく世界最高峰の戦いになる」と報道した。 ■「今から待ちきれない」と期待