25日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2195枚だった。うちプットの出来高が1772枚と、コールの423枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の213枚（7円安98円）。コールの出来高トップは4万9000円の115枚（変わらず245円）だった。 コールプット 出来