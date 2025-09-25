25日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は122枚だった。うちプットの出来高が86枚と、コールの36枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の22枚（21円）。コールの出来高トップは4万6750円の18枚（1100円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格