タレントの橋本マナミ（41）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ほぼすっぴん＆パジャマ姿でモーニングルーティンを公開した。【写真】「なんと美しいことよ！」すっぴんパジャマ姿を披露した橋本マナミ橋本は「【休日編】私のモーニングルーティンをお見せします」と題した動画で、すっぴん姿で登場。パジャマ姿で朝ご飯の準備や、離乳食を食べさせるプライベートな姿を披露している。ワーママのモーニングルーティン