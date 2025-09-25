Jリーグは25日、来年2月から6月までの特別シーズンのクラブライセンス判定を発表し、J1ライセンスを49クラブ、J2ライセンスを10クラブに交付した。J2今治がJ1ライセンス、J3栃木シティがJ2ライセンスを新たに取得。J3高知は選手の育成体制（アカデミーチーム）の未充足でJ2ライセンス不交付となった。J3ライセンスはJFLレイラック滋賀など7クラブに交付され、YS横浜、アトレチコ鈴鹿は継続審議となった。