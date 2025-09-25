◇第50回社会人野球日本選手権近畿地区最終予選敗者復活トーナメント3回戦日本新薬9―6パナソニック（2025年9月25日わかさスタジアム京都）社会人野球の日本選手権近畿地区最終予選敗者復活トーナメント3回戦が25日、わかさスタジアム京都で行われ、日本新薬は延長10回タイブレークを制し、パナソニックを下した。タイブレークに突入した延長10回の1死二、三塁から主将を務める橋本和樹の2点二塁打で勝ち越し。大畑建人