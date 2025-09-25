「沖縄の味」がきょう、東証プライム市場に上場を果たしました。注目されたオリオンビール株の初値、午後1時半になってもつかない“異例の展開”に！「オリオンビール」の缶を高々と持ち上げる村野社長。沖縄県の製造業としては初めて東京証券取引所のプライム市場に上場しました。沖縄料理店「沖縄が世界に誇る地ビール」1957年創業。沖縄県でのシェアは8割と他社を圧倒していますが、国内では1%程度にとどまります。状況の打開に