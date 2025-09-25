大阪・関西万博のチケットが今月いっぱいで販売終了と発表されました。閉幕まで残り18日となった万博。博覧会協会はきょう、公式サイトでのチケット販売を今月30日に終了することを発表しました。また、ゲート前での当日券の販売もあすで終了するということです。万博への来場にはチケットを購入のうえ、日時予約が必要ですが、閉幕の来月13日までほぼ埋まっている状況です。購入しても来場予約が出来ていない未利用チケットについ