神奈川県相模原市は、不用となった下水道のマンホール蓋を販売することを決め、購入者を募っている。不用になったマンホール蓋はこれまで建設業者に引き取ってもらっていたが、初めて一般向けに販売することにした。販売されるのは計２０枚で、１９８２〜２０１１年に製造されたもの。市の木ケヤキ、市の花アジサイ、市の鳥ヒバリなどがデザインされている。直径６０センチ、重さ４０キロ・グラム（デザイン６種、１枚税込み３