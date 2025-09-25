双子妊娠中で出産を目前に控える歌手・タレントの中川翔子さんが、絵日記を自身のインスタグラムに投稿しました。【写真を見る】【 中川翔子 】妊娠中「双子にあやつられたと思う」食べたいもの見たいものを絵日記に “カルビ・スイカ・刃牙＆仮面ライダー” 今回翔子さんが投稿した絵日記は「今日は双子に脳をあやつられたとしか思えなかった」「妊娠中に異常に食べたくなったものたち」というお題。可愛い双子を様々な食べ物が囲