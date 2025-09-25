会談に臨む（左2人目から）立憲民主党の安住幹事長、自民党の森山幹事長、公明党の西田幹事長＝25日午後、国会自民、公明、立憲民主3党の幹事長は25日、中低所得者に税控除と給付を同時に実施する「給付付き税額控除」を巡って初の会合を国会内で開き、制度設計の具体化を図る方針で合意した。30日に政調会長による協議を始め、海外の導入例の実態把握などを進めることを申し合わせた。運用には、所得など個人や世帯の経済状況を