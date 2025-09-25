【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）【映像】大谷、敵軍野手をチョップ→咄嗟に出た“気遣い”ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の第1打席でフェンス直撃のスリーベースを放ち、今季最長となる28試合連続出塁をマークした直後の“気遣い”に注目が集まった。大谷は第1打席で過去通算10打数1安打と苦手とする先発ネルソ