25日（木）、杉本商事バファローズスタジアム舞洲でのウエスタン・リーグ、対オリックス戦。ソフトバンクの先発投手は上茶谷大河、対するオリックスの先発投手は川瀬堅斗。ソフトバンクは1回表、オリックスの先発・川瀬を早々と攻略。イヒネ、ダウンズ、笹川吉康の連打で無死満塁とし、正木智也が左中間への満塁本塁打を放ち4点を挙げた。幸先よく4点をリードする。上茶谷は3回62球、4安打、4奪三振、1四球、無失点で降板。4