2025年9月22日、明星食品から「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」が登場しました。肉の香ばしさ、焼肉のタレの甘さや風味を再現したカップ麺になっているとのことで、どんな味なのか実際に確かめてみました。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」(9月22日発売) | 明星食品https://www.myojofoods.co.jp/news/13462これが「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」。原材料は、しょう