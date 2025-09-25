モーニング娘。’25が、9月23日に長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホールで「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward〜」を開催した。【写真】羽賀朱音の地元・長野でモーニング娘。’25が躍動！ステージの様子今回の秋ツアーは、9月13日のTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）からスタート（※ホールツアーで全15会場33公演を予定、今回の昼公演が3会場9公演目）。メンバーの羽賀朱音と